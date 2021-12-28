Диетолог перечислила безопасные десерты

28 дек. 22:44

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко сообщила о том, что лучшими десертами для новогоднего стола станут фрукты, замороженные ягоды и горький шоколад

"Если в составе будет фруктоза из фруктов — это будет хорошо. Отлично подойдут орехи, всевозможные ягоды, в том числе замороженные. Конечно, и настоящие фрукты: бананы, киви, мандарины, апельсины, виноград", - сказала она, предупредив, что во всем нужно соблюдать меру.

По словам эксперта, идеальный вариант – десерт, приготовленный собственноручно из натуральных продуктов. При этом готовить следует на кокосовой, ореховой, рисовой и гречневой муке.

Кроме того, она посоветовала украсить праздничный стол горьким шоколадом, для новогоднего стола, по ее словам, можно купить горький шоколад, передают "Народные Новости".