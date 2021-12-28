МИД России подвел итоги годовой работы по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

28 дек. 22:38

Россия в 2021 году активно содействовала нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ, посвященном основным внешнеполитическим итогам текущего года.

"Россия энергично содействовала нормализации отношений между Баку и Ереваном, включая решение таких задач, как создание двусторонней Комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы с ее последующей демаркацией, а также разблокирование экономических и транспортных связей на Южном Кавказе", - сказано в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что 10 декабря в Москва прошла установочная встреча Консультативной региональной платформы в формате "3+3" (три закавказских государства -Азербайджан, Армения, Грузия, а также три соседние страны - Россия, Турция, Иран) - пока без участия Грузии.