В России сообщили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной программе

28 дек. 22:18

На переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) достигнут неоспоримый прогресс. Об этом написал на своей странице в социальной сети Twitter постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Напомним, накануне в Вене стартовал восьмой раунд переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном.

"Сегодня в рамках венских переговоров по СВПД рабочая группа по ядерным вопросам провела полезную встречу. Мы наблюдаем неоспоримый прогресс", - поведал Ульянов.

Постпред РФ подчеркнул, что вопрос отмены санкций сейчас активно обсуждается на неформальных встречах.

Помимо этого, он сообщил, что утром 28 декабря у него состоялась позитивная встреча с главами делегаций Великобритании, Германии и Франции на переговорах.