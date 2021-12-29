Всемирный банк считает ключевой роль Китая в глобальной экономике

Согласно последнему отчету Всемирного банка (ВБ), Китай - крупнейший кредитор и главный заемщик среди стран с низким и средним уровнем дохода. Финансовый институт отметил ключевую роль КНР в глобальной экономике, пишет японское издание "Нихон кэйдзай".

За последнее десятилетие почти 60%, примерно $4 трлн, внешних финансовых вливаний в страны с низким и средним достатком пришлось на Китай, говорится в ноябрьском отчете ВБ. В 2020 году объем кредитов и инвестиций, поступивших в Китай, увеличился на 32% до $466 млрд, хотя в целом кредитование стран с низким и средним уровнем дохода снизилось. Баланс китайского долга увеличился на 11% до $2,3 трлн.

По данным Всемирного банка, увеличение финансовых потоков в Китай связан с интенсификацией инвестиций в облигации в юанях через межбанковский рынок облигаций страны (CIBM), который облегчает условия работы для иностранных инвесторов с 2016 года.

К концу 2020 года у иностранных инвесторов было $635 млрд в китайских облигациях. На сегодняшний день CIBM оценивается в $12 трлн, уступая только американскому аналогу.

Общий долг стран с низким и средним уровнем дохода перед Китаем составил $170 млрд в конце 2020 года, увеличившись в три раза с 2011 года. Таким образом, Китай - главный кредитор среди стран с указанным доходом. Большинство средств выделяются на масштабные инфраструктурные проекты, в частности, в африканских государствах, например, в Анголе. Долг Южной Азии перед Китаем тоже вырос: с $4,7 млрд в 2011 году до $36,3 млрд в 2020 году.

Инвестиции и кредиты предоставляются в различных формах, но в основном они поступают от структур, связанных с государством, в том числе от Экспортно-импортного банка Китая, Китайского банка развития и Банка сельскохозяйственного развития Китая.

После того как пандемия COVID-19 нанесла значительный урон глобальной экономике, ряд стран, в том числе и Япония, призвали Китай обеспечивать прозрачность кредитов, предоставляемых развивающимся странам. Международное сообщество внимательно следит за тем, сможет ли Китай, который значительно укрепил свои позиции за счет инвестиций и займов от других стран, стать ответственным кредитором, способным простимулировать экономический рост в развивающихся странах.