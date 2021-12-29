Жителей и гостей Тбилиси с 1 февраля ждет новая система оплаты проезда

29 дек. 2:45

Общественный транспорт Тбилиси в будущем году перейдет на безлимитную или абонементную систему оплаты за проезд, - такое решение приняли депутаты городского собрания (сакребуло).

С 1 февраля 2022 года стоимость проезда на автобусах, микроавтобусах, канатной дороге "Университет-Багеби", а также в метро будет оплачиваться по новой системе: как и прежде, проезд в метро, автобусе или микроавтобусе (маршрутном такси) будет оплачиваться только один раз, если интервал пользования не превышает 90 минут, но стоимость проезда в силу изменений в тарифах обойдется уже не в 50 тетри, а в 1 лари, - передает Sputnik-Грузия.

После оплаты проезда пассажир в течение 90 минут будет ездить бесплатно при условии, что в начале каждой следующей поездки он будет брать билет.

А вот граждан, пользующихся бесплатными и льготными тарифами, изменения не коснутся - они по-прежнему будут пользоваться действующими тарифами.

Стоимость временных абонементов на 1 день - 3 лари; на неделю - 20 лари; на месяц - 40 лари; на три месяца - 100 лари; на шесть месяцев - 150 лари, на год - 250 лари.