Кадыров объяснил свои слова о присоединении Украины к России

28 дек. 21:55

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его слова присоединении Украины к России являются его личным мнением.

Он пояснил, что говорил не от лица главы Чечни, а лишь озвучил свое личное мнение.

"Я говорил как Рамзан Кадыров, как гражданин Российской Федерации, это мое мнение, потому что судьба и безопасность нашего государства сейчас находятся в крайне тяжелой ситуации, западные, европейские государства потихоньку приближаются на границы нашего государства, поэтому в любое время могут быть проблемы, если мы сдадим свои позиции, нам могут диктовать, как и другим, свои условия. Поэтому я как гражданин, беспокоящийся за свою республику, регион, государство, народ, высказал свое мнение", - написал глава региона на своей странице в социльной сети Instagram.

Кадыров также сообщил о готовности в качестве добровольца отстаивать позиции своего государства, президента и народа. "Что касается Зеленского и того, что я сказал про Украину, то я и сейчас повторюсь: они ведут предательскую политику в отношении славянских народов тоже, они часто объявляют войну против своего народа, своей религии, и это очень страшно для всех нас", - обратил внимание руководитель республики.

Напомним, вечером 26 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, что если президент Украины Владимир Зеленский продолжит свою антироссийскую политику, то Украину "должны присоединить" к России. Он также сказал, что готов сам решить украинскую проблему.