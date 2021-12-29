Казачьи отряды привлекут к охране природы

29 дек. 0:45

Организации, подведомственные Минприроды России, смогут заполнить вакантные должности представителями реестровых казачьих обществ, привлекая их к природоохранной деятельности, экологической безопасности и охране лесов, заключая с ними гражданско-правовые договоры – такое поручение дал заместитель главы Минприроды Сергей Аноприенко, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол совещания в министерстве.

В основном казаки будут участвовать в рейдовых мероприятиях и при ЧС. Также их задействуют в программах нацпроекта "Экология" к природоохранной детальности с финансированием из федерального бюджета, сообщает издание со ссылкой на документ.

"В системе министерства есть вакантные должности, которые могли бы занять казаки, - 6137 вакансий. ...Обеспечивать экологическую безопасность на особо охраняемых природных территориях казаки смогут после заключения соглашений между реестровыми казачьими обществами и администрацией ООПТ (особо охраняемых природных территорий)", - подтвердили в пресс-службе Минприроды, добавив, что уже восемь территорий готовы к этому.

Для новых сотрудников будет организовано обучение на базе ведомственных образовательных центров.

Сейчас войсковые казачьи общества бесплатно помогают регионам в охране и воспроизводстве лесов и участвуют в рейдах по обнаружению незаконных свалок мусора, - отметили в Минприроды.