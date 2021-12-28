Собянин рассказал, как Москва готовится к "омикорну"

28 дек. 21:01

Москва занимается подготовкой к новой волне коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин, комментируя принимаемые меры в связи со штаммом "омикрон".

"Вот сегодня как раз у нас проходил координационный совет. Министерство здравоохранения докладывало, что специально была делегирована группа врачей в Южную Африку, специально изучали методы лечения, с чем столкнулось человечество и так далее, и готовит новые рекомендации. Мы со своей стороны тоже занимаемся подготовкой к новой волне амбулаторного звена, стационарного", - сказал градоначальник в эфире ТВЦ.

"Пятьдесят процентов коечного фонда сегодня находится в горячем резерве, 6 тысяч коек у нас задействовано, 6 тысяч даже еще не выводим из горячего этого резерва - постоянно находится, чтобы в случае вспышки заболеваемости у нас было достаточно коечного фонда, чтобы обеспечить москвичей", - отметил мэр Москвы.