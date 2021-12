В Турции найдены следы взрыва санторинского вулкана

29 дек. 0:05

Турецкие археологи нашли в окрестностях города Чешме следы античного поселения, которое уничтожило цунами, возникшее из-за взрыва вулкана на острове Санторин в конце бронзового века, что говорит о необычно широких масштабах последствий этой катастрофы, - пишут ученые в статье в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Раскопки показали, что катастрофа на острове Санторин, случившаяся за 230 км от берегов Чешме, привела к уничтожению этого процветающего прибрежного поселения. Этот катаклизм не только уничтожил дома и унес жизни многих местных жителей, но и покрыл гавань и все прибрежные структуры большим числом обломков, что сделало их непригодными для использования на протяжении очень долгого времени", – говорится в публикации, передает ТАСС.

Самая известная катастрофа античности произошла в конце XVII века до нашей эры на острове Санторин, который в то время был частью более крупного острова Тира. Он разрушился в 1610 году до н. э. в результате взрыва супервулкана, что привело к образованию выемки глубиной в несколько сот метров и объемом в 133 кубических километра, которая почти сразу же была заполнена водами моря.

Гигантское цунами, возникшее в результате катаклизма, затопило соседний Крит, а обломки вулканических пород и пепел были выброшены на огромное расстояние. Все это привело к резкому упадку крито-минойской цивилизации, повлияло на благополучие жителей

Древнего Египта и ряда других стран Средиземноморья, а также породило легенду об Атлантиде, - считают историки.