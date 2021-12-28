Европа ищет лидера

Ангела Меркель, которая 16 лет провела в должности канцлера ФРГ, не только открыла новую главу в Германии, но и пошатнула баланс сил во всей Европе, Euractiv. Среди потенциальных кандидатов на неформальный титул лидера ЕС - ее преемник Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги.

Аналитики считают, что ни один из них не может в одночасье стать у руля ЕС, учитывая нерешенные проблемы - от внутренних разногласий по поводу верховенства закона до утраты позиций на международной арене и последствий Брексита. Меркель завершила политическую карьеру, будучи по-прежнему невероятно популярной как дома, так и за рубежом. Согласно недавнему опросу Европейского совета по международным отношениям, 41% европейских граждан проголосовали бы за Меркель, будь такая возможность. Для сравнения, только 14% опрошенных указали Макрона. ”Ангела Меркель считается одним из самых значительных политиков своей эпохи, де-факто лидером Европейского Союза и даже всего свободного мира”, - написал Себастьян Райхе из испанской Бизнес школы IESE.

Суверенная Европа

Критики Меркель утверждают, что ее тактика пережидания кризисов и приоритет, отданный экономическим интересам, даже в отношениях с Россией и Китаем, спровоцировали инерцию и заблокировали дальнейшую европейскую интеграцию. Уход из политики дает шанс Макрону. Франция будет председателем Совета ЕС с января, и Макрон уже заявил, что планирует сделать Европу ”могущественным игроком на международной арене, полностью суверенным, свободным в своем выборе и несущим ответственность за собственную судьбу”. Поскольку новое руководство Германии в лице коалиции, возглавляемой социал-демократами, делает ставку на восстановление после пандемии, старомодный подход в виде жесткой экономии постепенно теряет свою актуальность.

Что касается обороны, Германия, спокойно себя чувствовавшая под американским ”зонтиком”, после Дональда Трампа больше не может быть ни в чем уверенной и вынуждена пересмотреть свои позиции. В качестве демонстрации произошедших изменений служат слова из коалиционного пакта правительства Шольца, представленного социал-демократами, экологичными зелеными и либеральной СвДП: ”наша задача как расположенной в самом центре Европы экономически сильной страны с большим населением продвигать и развивать суверенность европейского блока”.

Решение Меркель покинуть политику ”может дать толчок французскому видению сильной Европы, за которое Макрон ратовал с самого своего прихода к власти”, - считает Александр Робине-Боргомано из Института Монтеня.

Меркелизма больше не будет

Власть в Берлине только сменилась, а Макрон уже подписал закон о двустороннем сотрудничестве с Драги. В этом месяце оба лидера призвали к изменению бюджетных правил блока, чтобы позволить членам ЕС тратить больше средств. 43-летний амбициозный президент утверждает, что не стремится создать новый союз вместо франко-немецкого, но призыв лидеров прозвучал в тот момент, когда Европа пытается перестроиться после Брексита. Макрону в 2022 году предстоит пережить выборы, и правые кандидаты представляют определенную угрозу для него. Вне зависимости от исхода голосования, Франция какое-то время будет связана внутренними процессами, которые ограничат продвижение видения великой Европы.

Шольц, 63-летний бывший министр финансов, занимавший должность в двух кабинетах Меркель, может, воспользовавшись возможностью, стать преемником Меркель, особенно учитывая, что страна будет председательствовать в G7 в 2022 году. Аналитики утверждают, что времена изменились, и меркелизм может не вписаться в новые реалии. ”Политика нейтральности и избегания жесткого решения европейских проблем не кажется жизнеспособной на фоне существующих вопросов, - пишут Петр Бурас и Яна Пульерин из Европейского совета по международным отношениям. - Меркелизм вряд ли переживет Меркель. Европе, чтобы укрепить свои основы и защитить свое место в мире, нужна более смелая Германия, способная смотреть вперед”.

Неизвестно, решится ли Шольц, который в ходе предвыборной кампании во всем подражал Меркель вплоть до ее знаменитого положения рук, выйти из тени и выбрать более смелый путь. Пока оба европейских лидера оценивают ситуацию, некогда погрязшая в долгах страна становится новым центром стабильности.

Стабильность?

Прозванный ”Супер Марио” во время пребывания в должности главы Европейского центрального банка, Драги привел к стабильности страну, название которой некогда служило синонимом политического хаоса и скандалов. Марио Драги может ”заполнить вакуум, оставленный Ангелой Меркель, как лидер, умеющий приводить стороны к консенсусу в Европейском совете, - считает Николетта Пироцци из римского аналитического центра Istituto Affari Internazionali. - В отличие от осторожного подхода Меркель ему присущ динамизм, которым он, сотрудничая с Францией и новым правительством Германии, может наполнить ключевые сферы европейской интеграции, от реформы экономического управления до внешней политики и обороны”. По мнению Пироцци, все будет зависеть от того, насколько успешно 74-летний лидер Италии сможет воплотить в жизнь план экономического восстановления Европы. Президентские выборы в январе могут радикально изменить картину, поскольку Драги называют ”одним из наиболее вероятных и потенциальных кандидатов”.