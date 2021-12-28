В Махачкале произошла массовая драка

28 дек. 21:51

Массовая драка произошла между представителями подрядной организации и местными жителями в центре Махачкалы, информирует пресс-служба администрации города.

Уточняется, что несколько человек задержаны."Предварительной причиной массовой драки стала перекрытая на ремонт одна из центральных улиц города. Представители подрядной организации, отвечающие за ремонт, ранее уведомляли горожан, что дорога будет закрыта. Драка произошла между жильцами домов улицы Коркмасова и представителями подрядной организации. В результате несколько человек задержаны",- цитирует собственный источник ТАСС.

По его словам, инцидентом в настоящее занимаются правоохранительные органы. Официальными комментариями от правоохранительных органов Дагестана ТАСС пока не располагает.