В Дагестане замечен 14-летний Дед Мороз 

28 дек. 21:30

Парад Дедов Морозов и Снегурочек прошел по проспекту имени Расула Гамзатова к главной елке в Махачкале. Участие в шествии приняло около 100 человек.

"В параде приняли участие пары Дедов Морозов и Снегурочек из 47 муниципалитетов региона. Шествие сопровождал военный оркестр 102-й отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии", - цитирует собеседника корреспондент ТАСС.

Отмечается, что самым молодым участником парада стал 14-летний Дед Мороз из Махачкалы Мурад Хушлаев. Он рассказал о том, что Дед Мороз у него ассоциируется с подарками. "Это было незабываемо. Мне очень нравится парад Дедов Морозов, ведь только на этом параде можно попасть в зимнюю сказку", - цитирует собеседника информагентство.