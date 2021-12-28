Глава Ингушетии выполнил желания семи юных жителей республики

28 дек. 20:59

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов исполнил новогодние мечты 7юных жителей республики, ставших участниками акции "Елка желаний". Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

В рамках акции "Елка желаний" 23 декабря Калиматов снял с ели, установленной в здании региональной администрации, открытки с новогодними желаниями семи детей.

Заветные подарки получили четырехлетний Абдуллах Добриев, который просил велосипед, Магомед-Амир Султыгов - синтезатор, Хадижа Ажигова - планшет, Лидия Гиреева – смартфон, трехлетний Абубакар Евлоев - железную дорогу, Мухаммад Евлоев – смарт-часы.

Хадиже Арсамаковой, которая попросила в подарок новую обувь, Калиматов подарил комплекты одежды и обуви для разных сезонов. Всем детям также вручили корзины со сладостями.

Напомним, всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.