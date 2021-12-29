КБР бьет кукурузный рекорд

29 дек. 2:00

В этом году в Кабардино-Балкарии собран рекордный урожай кукурузы. Впервые в республике валовой сбор этой культуры превысил миллион тонн, 105% по отношению к прошлогоднему показателю. В целом, валовой сбор зерновых и зернобобовых, по предварительным данным, составил 1,32 тонн, или 110% к уровню 2020 года, сообщает газета "Кабардино-Балкарская правда" со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза КБР.

Как отметил министр сельского хозяйства республики Хасан Сижажев, этому способствовала целенаправленная работа по улучшению культуры земледелия, в частности, использование качественных семян, правильная обработка почвы и тщательный уход за посевами, развитие мелиорации, рациональное использование удобрений, применение высокопроизводительной техники, выполнение всех агротехнических мероприятий в оптимальные сроки. Ежегодно увеличиваются площади повторных посевов, то есть с одной площади пашни земледельцы республики научились собирать два урожая. По словам министра, аграрии региона не намерены останавливаться на достигнутом.

КБР стала одним из крупнейших поставщиков семян кукурузы в Самарскую, Нижегородскую, Ульяновскую, Пензенскую, Томскую, Омскую, Смоленскую, Рязанскую, Свердловскую, Иркутскую области, а также республики Татарстан, Башкортостан, Удмуртию, Мордовию, Алтайский и Красноярский края. Производителями семян кукурузы успешно осваиваются новые рынки сбыта в странах ближнего и дальнего зарубежья. В 2021 году семена экспортированы в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан.