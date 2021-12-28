В Зугдиди провели первый за почти 100 лет рождественский бал

28 дек. 20:47

В грузинском городе Зугдиди после почти 100-летнего перерыва возродили традицию проведения рождественский балов.

Праздничный вечер с участием около 200 пар профессиональных танцоров состоялся в историко-архитектурном музее дворцов Дадиани по инициативе и при поддержке министерства культуры.

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В ходе мероприятия прозвучали различные музыкальные произведения. В частности, был исполнен вальс, который легендарный композитор Иоганн Штраус посвятил князю Нико Дадиани, являющемуся наследником семьи правителей Самегрело, передает "Грузия Online".