Путин рассказал о положении дел с ковидом в СНГ

28 дек. 20:10

Президент России Владимир Путин заявил, участники Содружества независимых государств справляются с пандемией коронавируса лучше других стран. Информацией глава государства поделился в ходе выступления на неформальном саммите стран СНГ.

По его словам, в СНГ укрепили и развили общие коммуникации и предприятия, доставшиеся участникам после распада СССР.

"Это дает нам возможность проходить тяжелое время пандемии <...> нам, сохраняя те возможности и конкурентные преимущества, которые достались из прошлого, удается преодолевать эти сложности даже лучше, чем в других странах мира", - сказал он.