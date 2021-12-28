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Попова рассказала о доминирующем в России штамме 

Попова рассказала о доминирующем в России штамме 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас на территории РФ доминирует штамм коронавируса "дельта". 
"В Российскую Федерацию штамм "дельта" попал с путешественниками, но не из Индии, а из курортных зон мира, где отдыхали наши граждане", - отметила она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.
"Как я уже сказала, он сегодня остается доминирующим в Российской Федерации", - приводит данные Поповой РИА Новости.

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