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Мишустин рассказал о будущем здравоохранения в РФ 

Мишустин рассказал о будущем здравоохранения в РФ 

Российское правительство будет продолжать работу над улучшением качества медицины, заверил глава Кабмина Михаил Мишустин, отметив, что в этом заключается одна из первоочередных задач. 
"На прошлой неделе на встрече с членами правительства президент подчеркнул, что важно и дальше держать вопросы поддержки здравоохранения на контроле", - сказал он в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом.
"Это остается одним из приоритетов работы правительства", - подчеркнул Мишустин. 

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