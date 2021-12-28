Мишустин рассказал о будущем здравоохранения в РФ 

28 дек. 20:06

Российское правительство будет продолжать работу над улучшением качества медицины, заверил глава Кабмина Михаил Мишустин, отметив, что в этом заключается одна из первоочередных задач.

"На прошлой неделе на встрече с членами правительства президент подчеркнул, что важно и дальше держать вопросы поддержки здравоохранения на контроле", - сказал он в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Это остается одним из приоритетов работы правительства", - подчеркнул Мишустин.