Безумный шоппинг в Турции: болгары и греки не могут устоять перед дешевой лирой

Жители Болгарии спешат пересечь западную границу Турции в битком набитых автомобилях и автобусах, чтобы, воспользовавшись падением лиры, совершить покупки в соседней стране. Первая остановка - пункт обмена валют, а затем приезжие отправляются на рынки и в продуктовые магазины Эдирне, города на северо-западе страны, пишет Euronews.

Накануне Рождества рыночная площадь города была заполонена покупателями из Болгарии. Хатидже Ахмедова рассказывает, как встала в 3 часа ночи, чтобы успеть на автобус до границы с Эдирне. Там она обменяла 200 болгарских левов, чуть больше €100, на 1150 турецких лир и отправилась за покупками. 60-летняя Гульфие Осинова тоже приехала в город, чтобы купить подарки детям и внукам. По ее словам, ”в Болгарии все гораздо дороже”.

Турция находится в состоянии экономического кризиса. По официальным данным инфляция составила 21%, повлияв на стоимость продуктов питания, топлива и предметов домашнего обихода. Но для болгарских покупателей турецкие продуктовые магазины - настоящая находка: домой они возвращаются с набитыми сумками. Декабрь оказался самым сложным месяцем для лиры с точки зрения волатильности. Турецкая валюта теряла в стоимости почти каждый день и 20 декабря достигла исторического минимума в 20,04 по отношению к евро. За прошедший год лира подешевела более чем на 60%.

Туристы пользуются дешевизной местной валюты

Лира частично отыграла потери, после того как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о создании нового финансового инструмента для защиты вкладов в местной валюте от изменений обменного курса. Прошлую неделю лира завершила на отметке 12,65 по отношению к евро.

В интервью местному телеканалу A Haber Эрдоган заявил, что восстановление лиры ”демонстрирует веру турецкого народа в новую экономическую систему страны”: "Теперь у наших граждан двойная страховка: турецкого Центрального банка и министерства казначейства и финансов. Так что наш народ точно ничего не потеряет".

Президент также подчеркнул приверженность страны принципам открытого рынка и пообещал принять меры для дальнейшей стабилизации валюты: ”Бог даст, в ближайшее время нам удастся стабилизировать стоимость иностранной валюты по отношению к турецкой лире”.

Бюлент Рейсоглу, управляющий кооперативом ”Улус Базар” в Эдирне говорит, что за несколько недель число туристов увеличилось в четыре раза: ”Парковки забиты болгарскими машинами. Мы практически не видим транспорта из самого Эдирне или, например, Стамбула. Скупается буквально всё. Люди набирают товары, не понимая, зачем. Покупают по пять-десять единиц одного и того же, очевидно, чтобы потом перепродать, или переживая, что такого больше нигде не смогут найти”.

Из соседней Греции тоже приезжают покупатели и меняют евро на лиры.

Хотя турецкая валюта и выросла за последнюю неделю, падение стоимости за год составило 40%. Причиной стала настойчивое требование Эрдогана снижать ключевую ставку, которая в настоящий момент составляет 14%.

Согласно классической экономической теории, инфляция может быть остановлена за счет повышения ключевой ставки, но Эрдоган утверждает обратное. В рамках новой программы развития экономики он хочет предоставить населению дешевые кредиты, увеличить экспорт и добиться сильного экономического роста.

В этом месяце туркам пришлось на холоде стоять в очередях за хлебом. Падение их покупательской способности на фоне роста цен очевидно. Эрдоган призвал турецких бизнесменов снижать цены по мере стабилизации лиры, а между тем болгарских покупателей со временем меньше не становится.