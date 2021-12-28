Два района Карачаево-Черкесии привились от коронавируса на 90%

28 дек. 19:42

Жители Ногайского и Адыге-Хабльского районов Карачаево-Черкесии выполнили более 90% от плана по вакцинации населения от коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе республики.

В частности, в Ногайском районе привито 93,4% населения, подлежащего иммунизации, в Адыге-Хабльском - 90,5%, передает "Интерфаксю-Юг".

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, COVID-19 в Карачаево-Черкесии диагностировали у 41 690 человек. Справились с болезнью 37 735 жителей республики, умерли - 1418. Привиты от коронавируса около 168 тыс человек, из них более 160 тыс завершили оба этапа вакцинации.