Мурашко: более половины пожилых россиян привились от COVID-19

28 дек. 19:28

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что от коронавируса в стране привиты 67% граждан старше 60 лет. В то же время он отметил, что по данному направлению работу в регионах стоит усиливать,

"Особая категория для внимания медицинских сотрудников - это граждане старше 60 лет. Прошли вакцинацию сегодня 67%. По данному направлению работу в регионах необходимо усиливать, потому что именно эта категория по-прежнему находится в группе риска", - сообщил министр здравоохранения РФ на заседании Президиума Координационного совета по коронавирусу.