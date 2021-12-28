Матвиенко прибыла на Ставрополье 

28 дек. 18:01

Председатель СФ Валентина Матвиенко прибыла в Ставропольский край, где осмотрела в регионе Кавказских Минеральных Вод ряд объектов.

В пути гостью сопровождал глава региона Владимир Владимиров, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, руководителем рабочей группы Совфеда по вопросам комплексного развития Кисловодска Анатолий Артамонов.

В ходе посещения высокие гости ознакомились с ходом реализации федеральных программ, направленных на развитие курортного потенциала края.