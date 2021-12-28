Матвиенко отметила преображение Кисловодска

28 дек. 19:16

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки в Кисловодск отметила, что город за последние годы стал комфортнее и красивее благодаря комплексному развитию.

"В Кисловодске реставрируются исторические здания, строятся санатории, ведется комплексное развитие города", - пересилила она.

Далее Матвинеко обратила внимание на то, что за последние годы город преобразился: "стали комфортнее и красивее общественные прогулочные территории и пространства", передает ТАСС.