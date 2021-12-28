Немецкий журналист "разгромил" издание VICE за проармянскую пропаганду

28 дек. 19:30

В этом году немецкие политики из парламентской группы ХДС/ХСС оказались в центре внимания международных СМИ из-за обвинений в лоббизме: им вменяют в вину "незаконные акты любезности" в отношении правительства Азербайджана за денежное вознаграждение. Журнал VICE сообщил об этих обвинениях в серии публикаций, однако сделал это в весьма сомнительной форме, пишет журналист Урс Ункауф в своей статье для издания Ostexperte.

17 сентября 2021 года в немецкоязычной версии журнала VICE была опубликована статья, в которой несколько членов парламентской группы ХДС/ХСС были обвинены в "незаконных актах любезности" по отношению к правительству Азербайджана в обмен на денежные вознаграждения. После критики в адрес президента Азербайджана статья содержит утверждения о том, что авторы просмотрели "документы о лоббировании", изобличающие членов Бундестага Флориана Хана (ХСС) и Марко Вандервица (ХДС). О каких документах на самом деле идет речь, из публикации остается неясно. Не предоставляются никакие доказательства для последующего утверждения о том, что оба политика "годами выступали в защиту режима Алиева". Далее, со ссылкой на "секретные документы" вбрасывается утверждение, что "Хан был указан в качестве главного контактного лица лоббистов, близких к режиму". Даже если это так, то возникает вопрос: является ли это уникальным признаком для Азербайджана? Тот факт, что государства стремятся активно представлять свои позиции и интересы, сам по себе не является новым.

Есть все основания усомниться в том, придерживаются ли (если да, то в какой степени) авторы статьи в VICE взвешенного подхода. Интересно, что на VICE.com никакая другая тема не политизируется и поляризуется так, как Азербайджан. "Разоблачения" немецких политиков в связи с предполагаемым влиянием Азербайджана почти полностью основаны на проармянских источниках. Однако читателю издания не представляется при этом ровным счетом никакой информации о нарушении Арменией международного права в ходе незаконной оккупации Карабаха.

Войну 2020 года за азербайджанские территории, которые Армения незаконно оккупировала, авторы упоминают во второстепенном пункте с комментарием, что Германия при этом "явно" дистанцируется от "критики режима Алиева". Этим авторы как бы доказывают предполагаемый ими эффект лоббистской работы Баку. Однако такая причинно-следственная связь не выводится логически и не выдерживает объективной фактологической проверки. Доклад депутата от 2016 года на мероприятии вряд ли мог оказать влияние на фундаментальное определение официальной позиции Германии по армяно-азербайджанскому конфликту вокруг Нагорного Карабаха.

В статье Süddeutsche Zeitung от 20 сентября 2021 года Хан объясняет, что он использовал переговоры с представителями Азербайджана и Армении, "чтобы призвать обе страны к взаимопониманию и примирению". Эта позиция не только совпадает с позицией федерального правительства, но и явно противоречит утверждениям о предполагаемой односторонней позиции депутата в пользу Азербайджана. На следующий день VICE публикует еще одну статью, которая во многом дублирует уже выдвинутые обвинения. Но почему аналогичные вопросы не задаются и тем депутатам Бундестага, которые четко позиционируют себя с армянской точки зрения? Почему VICE молчит об этом? Поиск критической равноудаленности к армянской стороне в публикациях издания оказываются тщетными.

Помимо уже упомянутых парламентариев, обвиняется и депутат от ХДС Олав Гуттинг, который якобы позволял влиять на себя в интересах Азербайджана. Цитата в статье "Хан выступил против Армении" сбивает с толку и наводит на вопрос: почему автором неявно предполагается, что немецкий депутат должен представлять именно позицию Армении? В следующем предложении говорится: "Его (Хана) заявление можно оправдать с точки зрения международного права, но остается загадкой, как это заявление появилось". Аналогичная "загадка" возникает, когда дело доходит до намерений авторов VICE при написании их статьи.

Сомнения в предполагаемой беспристрастности возникают по ходу прочтения всей статьи VICE. Мероприятие 2010 года, в котором участвовал политик ХСС Эдуард Линтнер, комментируется и характеризуется со ссылкой на "ассоциацию выпускников армянских студентов по обмену". Выдали ли авторы тем самым свои настоящие намерения? Разве не было бы интересно рассказать о влиянии Армении в том же стиле и с таким же размахом? В любом случае остается неясным, что же квалифицирует армянскую студенческую ассоциацию для дачи характеристики участию в мероприятии свободно избранных депутатов Германии. Когда в статье упоминается депутат ХДС Аксель Фишер, в очередной раз говорится о "журналистском запросе" с "крайним сроком". (Если адресат журналистского запроса не успевает на него ответить, то это становится для редакции основанием для игнорирования его мнения в публикации. В случае с VICE досконально известны случаи, когда запросы целенаправленно посылались крайне краткосрочно, – прим. ред.). В случае с депутатом Вандервицем, который успел ответить на вопросы авторов, предпринимается попытка придумать связь между его работой в качестве члена Попечительского совета Stiftung Humboldtforum im Berliner Schloss и пожертвованием от азербайджанского вице-президента на реконструкцию дворца. На самом ли деле авторов это так волнует, или они преследуют совершенно иную повестку дня в стиле средневековой инквизиции?

Армянская онлайн-служба новостей haypress.de (радикально-националистическое издание осевших в Германии дашнаков, – прим. ред.) поделилась "расследованием" VICE сразу после того, как оно было опубликовано, в своих социальных сетях. Это также мало способствует восприятию подхода VICE как беспристрастного, хоть авторы издания и утверждают, что руководствуются в своих публикациях о предполагаемой деятельности Азербайджана в Германии именно принципом беспристрастности. Действительно ли эти журналисты заинтересованы в объективном освещении событий? Почему же нет информации об использованных армянских источниках?

Таким образом, VICE может использоваться - сознательно или бессознательно - в качестве платформы, которая занимает однозначную позицию в пользу позиции Армении, нарушающей международное право. Читателя не знакомят ни с исторической подоплекой конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, ни с азербайджанскими представлениями о событиях, которые не принимаются во внимание должным образом.

В лучшем случае это наивность и незнание авторами темы, которую они пытаются описать, в худшем - это именно то, чем занимаются, по мнению журналистов VICE, депутаты ХДС: лоббирование в пользу другой страны. Журналистская этика требует, по крайней мере, освещения позиции азербайджанской стороны, чтобы читатель мог составить собственное мнение. Но ничего подобного в публикациях издания найти невозможно. В целом, своим несбалансированным освещением Южного Кавказа VICE не способствует формированию обоснованных мнений, и, к сожалению, в конечном счете подогревает эмоции в дополнение к и без того искаженной картине, не имеющей ничего общего с реальными событиями и проблемами в странах Южного Кавказа.