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Театр Армена Джигарханяна и Театр сатиры стали одним целым

Театр Армена Джигарханяна и Театр сатиры стали одним целым

Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна объединили с Театром сатиры. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте мэра Москвы.

"28 декабря приказом департамента культуры города Москвы Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна реорганизован путем присоединения к Московскому академическому театру сатиры", - сказано в заявлении.

Художественным руководителем объединенного театра станет Сергей Газаров, который с октября 2020 года руководит Театром сатиры, а с декабря того же года – Театром Джигарханяна, передает РИА Новости.

Он пообещал сохранить идентичность обоих театров. По словам худрука, объединение "откроет и новые возможности как для творчества, идей и сотрудничества, так и для коллективов".

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