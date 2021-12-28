Горийский госпиталь ограничил время для посещения Саакашвили

28 дек. 18:55

Военный госпиталь в Гори, где в настоящее лечится после голодовки бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, ввел ограничение на посещение экс-главы государства. Соответствующее решение приняло руководство больницы.

"Посетители ограничены с 16:00 до 18:00. Это касается и выходных", - приводит слова главного врача больницы "Грузия Online".



Причина не уточняется.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным.