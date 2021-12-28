Эрдоган рассказал о главной цели Турции

28 дек. 18:39

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления на церемонии вручения научных наград Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TUBITAK) и Академии наук Турции (TUBA) назвал цель Анкары.

По его словам, Турция нацелена на попадание в ТОП-10 экономик мира.

"Наш путь - это инвестиции, занятость, производство, экспорт и рост. Наша цель - войти в топ-10 экономик мира", - цитирует турецкого лидера ТАСС.

Он также акцентировал внимание на том, что благодаря инструментам, разработанным правительством в экономике, удалось спасти Турцию от порочного круга. "С помощью пройденного нами пути в экономике и разработанных нами инструментов мы спасли нашу страну от порочного круга, в котором она оказалась в прошлом. Вытащили из-под колес нестабильности, в которых она застряла, и механизма незащищенности", - поведал глава государства.