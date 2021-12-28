Почему ОАЭ отказываются от покупки F-35 у США

Через несколько дней после решения ОАЭ выйти из соглашения о покупке истребителей F-35 у США, CNN сообщило, что, по данным американской разведки, Саудовская Аравия занимается производством собственных баллистических ракет при помощи Китая. Одна из причин, по которой ОАЭ отказались от сделки с США, состоит в нежелании эмиратов быть вовлеченными в какую-либо возможность "холодной войны" между США и Китаем, пишет Modern Diplomacy.

Выступая в Институте Персидского залива в Вашингтоне в начале декабря, дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш сказал: "На нас это скажется негативно, но мы не сможем каким-либо положительным образом повлиять на конкуренцию". США не устраивает использование эмиратами китайской технологии 5G. Вашингтон предупреждает ОАЭ, что использование этой технологии повлияет на связи в сфере безопасности между обеими странами. Сообщения американской разведки о попытках Китая построить военный объект в порту Халифа, расположенного в 80 км от Абу-Даби, привели к серьезным разногласиям. Несмотря на то, что строительные работы на объекте в порту Халифа были прекращены (хотя и ОАЭ, и Китай настаивали на том, что объект был чисто коммерческого назначения), и как ОАЭ, так и США публично заявили, что их отношения по-прежнему прочные, нет никаких сомнений в том, что недавние события бросили тень на связи между странами.

Разработка баллистических ракет Саудовской Аравией важна по ряду причин.

Во-первых, это демонстрирует усиливающуюся роль Китая на Ближнем Востоке в области безопасности. Связи с Китаем могут выступать как яблоко раздора в отношениях между Вашингтоном, Абу-Даби и Эр-Риядом. Высокопоставленный китайский чиновник не стал отрицать сотрудничества в области баллистических технологий между Саудовской Аравией и Китаем, заявив, что между странами установлены отношения всестороннего стратегического партнерства. "Такое сотрудничество не нарушает ни один международный закон и не включает в себя распространение оружия массового уничтожения", - отметил чиновник.

Интересно, что у Китая также выстроены прочные экономические связи с Ираном, страна также выступает за возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в то время как ОАЭ и Саудовская Аравия, а также США и Израиль выразили обеспокоенность по поводу ядерной программы Ирана. В марте 2021 года Китай и Иран также подписали соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" на срок в 25 лет, направленное на укрепление экономических связей и связей в области безопасности между странами. Иран также намекнул на продолжение торговли с Китаем и другими странами, если к СВПД не вернутся.

Во-вторых, разработка баллистических ракет Саудовской Аравией окажет значительное влияние на Ближний Восток и США и другим странам будет сложнее помешать иранской программе разработки баллистических ракет.

Отношения США с Саудовской Аравией

Хотя США обладали информацией о производстве баллистических ракет Саудовской Аравией еще раньше, администрация Трампа не оказала особого давления на саудовцев в этом вопросе. Контакты администрации Байдена с Эр-Риядом были натянутыми (в результате Саудовская Аравия пыталась существенно переориентировать свою внешнюю политику), хотя в последние месяцы США работают над улучшением отношений. Одна из причин, по которой не были введены санкции в отношении наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана (хотя из отчетов разведки следует, что он причастен к убийству Джамаля Хашогги, заключалась в том, что США не хотели допустить дальнейшего ухудшения отношений с Саудовской Аравией.

Такие страны Персидского залива, как Саудовская Аравия и ОАЭ, имеющие прочные экономические и стратегические связи с США, меняют свою внешнюю политику на Ближнем Востоке (одним из важных примеров этого были попытки обеих стран улучшить отношения с Ираном), а также за его пределами. Одним из движущих факторов переориентации внешней политики Эр-Рияда и Абу-Даби стала вера в то, что США будут меньше вмешиваться в дела региона в будущем. Хотя в прошлом китайский фактор никогда не был серьезной проблемой в отношениях США с Саудовской Аравией и ОАЭ, с учетом возросшего сотрудничества в области безопасности и технологий он может вызывать острые разногласия. Помимо растущего экономического влияния, самым большим преимуществом Китая на Ближнем Востоке является то, что помимо прочных связей со странами Персидского залива у него также хорошие отношения с Ираном.