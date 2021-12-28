Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом в России

28 дек. 17:55

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве России, что заболеваемость коронавирусом COVID-19 в стране за неделю снизилась на 11,2%.

"Хочу отметить, что в нашей стране за последние семь недель тенденция к снижению не прекращается. Показатель заболеваемости на прошедшей неделе составил 118,17 на 100 тыс. населения, что на 11,2% ниже, чем на неделе предыдущей", - поведала она.

По словам Поповой, в 76 регионах наблюдается снижение заболеваемости COVID-19, а рост - в двух.

Она подчеркнула, что примерно 24% заболеваемости коронавирусом приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область, порядка 76% - на другие субъекты РФ. По словам главы ведомства, снижение заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах. "В старшей возрастной группе показатели заболеваемости остаются наиболее высокими", - цитирует главу Роспотребнадзора РИА Новости.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 281 млн, из них более 5,4 млн человек скончались. В России выявлены 10 437 152 случая заражения.