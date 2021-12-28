Токаев признал решающую роль "Спутника V" в борьбе с COVID-19 в Казахстане

28 дек. 17:47

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вакцина российского производства от ковида "Спутник V" сыграла ключевую роль в противодействии распространению COVID-19 в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Далее он поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за оказанную помощь во время пандемии.

"Вакцина "Спутник V", можно сказать, сыграла решающую роль в том, чтобы остановить наступление COVID-19", - сказал Токаев в ходе неформального саммита глав государств СНГ в Санкт-Петербурге.