Москва стоит на девять баллов

28 дек. 17:14

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", загруженность автодорог Москвы достигло 9 баллов из 10. Также отмечается, что на улицах гололед и снежные заносы.

Уточняется, что движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, большей части бульваров и почти по всему Третьему транспортному кольцу.

"Движение на 16:45 - 9 баллов. Личные автомобили едут со средней скоростью 23 км/ч, автобусы - 28 км/ч. Сейчас основные затруднения сосредоточены в центральной части города, [на] Садовом кольце, ТТК и МКАД", - говорится в сообщении столичного департамента транспорта.

В Дептрансе добавили, что средняя скорость автомобилей на МКАД составляет 28 км/ч, на ТТК - 17 км/ч, на Садовом кольце - 15 км/ч.