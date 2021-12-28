"Омикрона" в Азербайджане нет

28 дек. 17:03

Новый штамм Covid-19 "омикрон" не проник в Азербайджан, сообщил на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заместитель министра здравоохранения Азербайджана - врио главы ведомства Теймур Мусаев.

Тем не менее, обратил внимание он, "омикрон" уже распространяется в соседних странах, так что его приход в страну - дело времени, пишет Sputnik Азербайджан.

Мусаев уточнил, что в данный момент необходимости вводить ограничения нет, но если ситуация ухудшится, то властям придется предпринять ограничительные и профилактические меры.