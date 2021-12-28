Ночного похитителя котла поймали на Ставрополье

28 дек. 16:46

Правоохранители установили подозреваемого в похищении имущества из строящегося жилья в Пятигорске, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Потерпевшая - 74-летняя пенсионерка, из строящегося домовладения которой исчез отопительный котел стоимостью свыше 30 тыс рублей.

"Полицейскими установлено, что мужчина проник в дом через разбитое окно в ночное время суток. При помощи строительного инструмента злоумышленник демонтировал котел и поспешил с ним скрыться", - пояснили в полиции.

В отделе 29-летний задержанный признался, что похищенный котел он продал, деньги потратил по своему усмотрению.

Сейчас котел изъят и возвращен законным владельцам. Открыто уголовное дело по п. "б,в" ч.2 ст.158 УК РФ (кража).