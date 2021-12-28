Врач: не стоит "отсыпаться" в новогодние праздники

28 дек. 16:45

Длительный сон вреден для здоровья, как и недосып, напомнил накануне новогодних каникул главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

"Чтобы с пользой провести новогодние каникулы, не нужно стараться "отоспаться за весь год". В результате вы получите только вялость, апатию, ведь слишком длительный сон так же вреден для здоровья, как и недосыпание", - рассказал он на пресс-конференции "Стоп-лист на Новый год: советы ведущих врачей".

Также в каникулы вредно сидеть дома - такое времяпрепровождение приводит к апатичному состоянию.

По словам Тяжельникова, в каникулы лучше придерживаться режима, исключение не нужно делать даже для 1 января. "Можно поспать днем 31 декабря, но на утро 1 января все-таки желательно завести будильник", - указал специалист.

Обилие пищи и алкогольных напитков в каникулы грозят не только лишним весом, но и обострением проблем с ЖКТ.

"Помимо этого, опасно халатно относиться к низким температурам на улице. В Новый год многие расслабляются и разгоряченными выскакивают на улицу. Однако даже короткое пребывание на холоде может вызвать переохлаждение организма и вследствие этого - заболевание", - напомнил врач.