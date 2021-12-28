Посольство ИРИ: участие нескольких иранцев в неофициальных соревнованиях в Ханкенди незаконно

28 дек. 16:21

Участие нескольких граждан Ирана в неофициальном спортивном турнире соревнованиях в азербайджанском городе Ханкенди незаконным, такое заявление распространило посольство Ирана в Азербайджане.

"В связи с участием 28 декабря 2021 года нескольких лиц, являющихся гражданами Ирана, в неофициальных соревнованиях по смешанным боевым видам в азербайджанском городе Ханкенди, хотим отметить, что нетрадиционный вид единоборств ММА (смешанные боевые виды) в Иране не признан официально и входит в число запрещенных из-за насилия и связей с букмекерами", - пояснили в дипмиссии.

В посольстве уточнили, что в Иране не существует федерации этого вида единоборств, а люди, занимающиеся ими, делают это тайно и незаконно.

В заявлении подчеркивается, что участники неофициальных соревнований, которые прошли сегодня декабря в азербайджанском городе Ханкенди, никак не связаны с министерством спорта и молодежи Ирана, так что их участие в подобных состязаниях в любой точке мира незаконно.

В посольстве обратили особое внимание на отсутствие связи между участием данных лиц в незаконных состязаниях в Ханкенди и политикой Минспорта Ирана.