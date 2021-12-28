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На трассе М4 Дон столкнулись пятнадцать автомобилей

На трассе М4 Дон столкнулись пятнадцать автомобилей

Массовое ДТП произошло во вторник на трассе М4 Дон, столкнулись 15 автомобилей, информации о пострадавших и жертвах нет.

"В 14:00 мск на 1006 км автодороги М-4 Дон произошло столкновение 15 автомобилей. По предварительным данным, в результате ДТП никто из людей не пострадал, автомобили получили механические повреждение", - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В связи с аварией движение в направлении Ростова-на-Дону затруднено. На месте работают инспекторы ДПС, сотрудники дорожных служб и МЧС.

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