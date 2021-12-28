В КБР водитель квадроцикла упал в ущелье с 300 метров

28 дек. 15:56

Квадроцикл с водителем упал в ущелье с высоты около 300 м в Зольском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике.

"В 14:10 по московскому времени во вторник поступило сообщение, что в Зольском районе вблизи от смотровой площадки плато Канжал с обрыва упал квадроцикл вместе с водителем", - приводит его слова РИА Новости.

Отмечается, что на поиски выдвинулись пятеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, которым до места происшествия предстоит следовать около трех часов.