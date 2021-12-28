Роспотребнадзор: коллективный иммунитет составляет 60,4%

28 дек. 15:55

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что на данный момент коллективный иммунитет к коронавирусу в стране равен 60,4%.

"Коллективный иммунитет в Российской Федерации по состоянию на 24 декабря - 60,4%", - уточнили в ведомстве.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, не стоит ждать скорого окончания пандемии.

"Нам тоже очень хочется надеяться (на завершение пандемии). Но пока мы такими надеждами себя не тешим. Пока мы готовимся к тому, что мы должны противодействовать распространению и защищать людей, иммунизируя их от нового варианта", - заявила она во вторник на встрече руководителей государств-членов СНГ.

В будущем омикрон-штамм, скорее всего, станет доминирующим в России.