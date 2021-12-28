В Грузии растет число заболевших "омикроном"

28 дек. 15:41

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил о росте числа заболевших новым штаммом COVID-19 "омикрон".

"Число инфицированных увеличилось до 63. В основном все случаи были завезены, ведется углубленное исследование всех контактов. Состояние ни одного из пациентов не является тяжелым", – цитирует Гамкрелидзе Sputnik Грузия.

Он отметил, что среди зараженных пятеро лиц младше 18 лет и шесть случаев повторного заболевания. Также он сообщил, что трое заразившихся новым штаммом находятся в больницах.

"В стационаре только три человека, но не потому, что им необходимо лечение в больнице, здесь другие факторы. Они проходят обследование, так как у них сопутствующие заболевания", – добавил глава ведомства.

Эпидемиолог считает, что "омикрон" действительно станет началом конца пандемии, но при этом он призвал не недооценивать обстановку.

"Есть одна теория и мнение, что, возможно, "омикрон" станет началом конца пандемии. Но не стоит смотреть на это так просто. Он идет как цунами", - подчеркнул Гамкрелидзе.

По словам руководителя центра, практически все инфицированные новым штаммом были привиты.

Гамкрелидзе не исключил, что в ближайшие несколько недель "омикрон" станет доминирующим штаммом.