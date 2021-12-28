Россияне превращаются в пессимистов

28 дек. 15:38

В России в 2021 году число пессимистов выросло до максимума за последние пять лет, следует из глобального опроса "Конец года" компании Gallup International.

В этом году общий уровень оптимизма в мире снизился. В целом мировой Индекс оптимизма снизился с +17 до +10.

Жители разных стран ответили на вопрос: "Каким будет 2022 год – лучше, хуже или таким же, как 2021?". В исследовании приняли участие более 41 тыс человек.

Худшего года ждут 28% жителей мира, лучшего - 38%, еще 27% считают, что новый год будет таким же, как уходящий.

В России оптимистично смотрят в 2022 год 23% граждан ( год назад - 16%). При этом пессимистов значительно больше - худшего года ждут 36% россиян (год назад - 23%). Таким образом, пессимизм россиян достиг пятилетнего максимума.

Ждут хорошего от будущего года жители Индонезии - 76%, Албании - 70%, Нигерии - 68%, Азербайджана - 62%, Вьетнама - 59%.

Тяжелым предстоящий год видится гражданам Турции - 56%, Афганистана - 56%, Болгарии - 48%.

Согласно Индексу оптимизма Gallup Hope Index, самыми оптимистичными странами стали Индонезия, Албания и Азербайджан.

Самые пессимистичные взгляды царят в Турции, Болгарии, Афганистане.