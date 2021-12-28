Лжеклерк выманил по телефону 570 тысяч рублей у жителя Кабардино-Балкарии

28 дек. 15:32

Житель Кабардино-Балкарии стал жертвой дистанционного мошенника, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по КБР.

Накануне 37-летний житель села Исламей обратился с заявлением в полицию и рассказал, что в этот день ему позвонил человек, представившийся сотрудником банка Москвы и заявивший, что в ходе внутренней проверки работников выяснилось, что кто-то якобы пытается оформить на него кредит.

"В целях предотвращения мошеннических действий лже-банкир предложил мужчине самостоятельно оформить кредит и сообщить коды, которые получит в смс-сообщении", - уточнили в полиции.

Мужчина выполнил все инструкции, оформив кредит и потеряв 570 тыс рублей.

По данному факту открыто уголовное дело.