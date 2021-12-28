Хозяйку магазина зарезали на улице в Гюмри

28 дек. 15:20

Жестокое убийство произошло сегодня в Гюмри, рассказали в пресс-службе полиции Армении.

В 13:50 от "скорой" поступил сигнал о том, что у одного из магазинов в центре города лежит тело женщины.

"В настоящее время на месте происшествия находится оперативная группа. Обстоятельства случившегося выясняются", - цитирует сообщение полиции Sputnik Армения.

По предварительным данным, убитая - хозяйка магазина одежды, неизвестный пока злоумышленник перерезал ей горло.

Уточняется, что жертва - мать жениха дочери экс-мэра Гюмри Вардана Гукасяна, который был убит 12 апреля 2012 года в день помолвки.