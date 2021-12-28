Жителям Махачкалы доставили гуманитарную помощь

28 дек. 15:14

В Махачкале пожилые граждане, оказавшиеся в трудном положении, получили от работников Минмолодежи Дагестана продукты питания и гигиенические наборы, сообщает пресс-служба ведомства.

Как заявил врио министра Камил Саидов, помощь доставлена по ряду адресов, предоставленным Управлением по социальной защите населения.

Также он отметил, что в канун наступающего Нового года необходимо позаботиться и о пожилых гражданах.

"Сегодня мы развезли наборы двух видов, состоящие из продуктов первой необходимости и бытовой химии. Данная акция позволяет нам в эти предпраздничные дни оказать посильную помощь", – подчеркнул он.