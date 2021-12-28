“Льдина не сразу растает”: Есть ли шанс на прогресс отношений России и НАТО? 

Запущенная Россией в декабре дипломатическая кампания по достижению гарантий безопасности в Европе со стороны США и НАТО дала конкретные результаты. Белый дом согласовал с Кремлем даты начала переговоров. Итак, 10 января начнутся консультации между США и РФ по контролю над вооружениями и о ситуации на Украине. Затем, 12 января впервые с 2014 года состоится заседание Совета Россия-НАТО. 13 января пройдут переговоры между Россией и ОБСЕ.

Настрой у американской стороны позитивный. "Соединенные Штаты надеются на сотрудничество с Россией", — сказал агентству AFP представитель Совета национальной безопасности США.

В начале декабря президент России Владимир Путин заявил о том, что у России есть “красные линии” и предложил письменно закрепить нерасширение НАТО на восток. В середине месяца МИД РФ направил в НАТО и США два документа, содержащие гарантии по безопасности. Они подразумевают обозначенное Путиным воздержание военного альянса от расширения, отказ США размещать на рубежах России ракеты средней и меньшей дальности, а также отказ от военного присутствия в странах СНГ. В Белом доме заявили о невозможности России претендовать на сферы влияния, но поддержали проведение переговоров.

Все эти дипломатические перипетии происходят на фоне нарастающей с лета 2021 года напряженности на Донбассе и по линии США/ЕС-Россия. Американские СМИ и чиновники подозревают Россию в планах нападения на Украину, ссылаясь на скопление российских войск возле ее границы. МИД России считает обвинение надуманным и, в свою очередь, обвиняет Вашингтон в подстрекательстве Киева к военным действиям на Донбассе, вдохновляя его через проведение военных маневров в Черном море.

Стоит ли ждать прогресса от американо-российских переговоров в новом году, “Вестник Кавказа” спросил у американиста и военного эксперта.

Военный обозреватель “Комсомольской правды”, полковник в отставке, член Общественного совета при Минобороны России Виктор Баранец не ожидает серьезного прогресса на переговорах России и НАТО.

“Оглушительного прогресса в переговорах России и НАТО не стоит ждать. Болезнь слишком запущена, и у каждой из сторон есть позиции, которые она не хочет сдавать. Предстоит долгая дорога в дюнах. Я не думаю, что сразу многое решится, пока это будут такие пристрелочные разговоры. Мы будем прощупывать сторону США и НАТО по поводу своих позиций, что они нам скажут. Судя по тем заявлениям, которые уже прозвучали из штаб-квартиры НАТО, из Вашингтона, из Пентагона, каких-то бурных аплодисментов со стороны США и НАТО ждать не стоит”, - сказал он.

По мнению военного эксперта, США и НАТО попытаются заставить Москву “капитулировать” по некоторым вопросам. США при формировании своих условий по вступлению Украины в НАТО будут “строить ловушки” - ссылаться на необходимость консультаций с ЕС и 30 странами НАТО, которые “настроены достаточно агрессивно к России”.

Первое заседание совета Россия-НАТО станет “разведкой позиций по ключевым вопросам, которые Россия в двух вариантах предложила Вашингтону”, отмечает Баранец. На первой встрече, скорее всего, будут обозначены перспективы для сближения позиций по наиболее конфликтным вопросам, прогнозирует военный обозреватель “КП”. Например, требование США от России “убраться из Крыма и Донецка”.

“У меня очень осторожные надежды на эту первую встречу совета Россия-НАТО, в которой стороны будут представлены на уровне начальников генштабов. Вся натовская компания в составе 30 человек будет высказывать нашему начальнику генштаба свои претензии. Предстоят очень серьезные военно-дипломатические переговоры. Льдина между нами и НАТО не сразу растает. Стоит ожидать очень длительный, мучительный, тяжелый процесс торгов”, - добавил Виктор Баранец.

Политолог-американист Малек Дудаков прогресса тоже не ждет, но считает, что по некоторым вопросам есть возможные компромиссы. “Я бы не ждал какого-то быстрого, существенного прогресса. Но в принципе, то, что начинается какая-то дипломатическая работа и диалог - это уже хорошо. Всегда лучше разговаривать, чем бряцать оружием”, - говорит он.

По мнению Дудакова, предложения МИД РФ по гарантиям о безопасности “застали Вашингтон и Брюссель врасплох”. Никто не ожидал, что Москва так “откровенно и честно” укажет на свои красные линии. Отсюда и замедленная и растерянная реакция США и НАТО. Последние на переговорах в январе обозначат свои ответные условия РФ, уверен эксперт.

“Ни Брюссель, ни Вашингтон не будут соглашаться с предложениями России. Но как минимум они показывают, что готовы к диалогу. Имеется понимание и у администрации Байдена, и у Столтенберга о том, что без контактов на высоком уровне с Россией невозможно обеспечить международную безопасность. Мы, очевидно, увидим со стороны НАТО и США встречные предложения, требования, красные линии”, - заявил американист.

Компромиссы, по мнению Дудакова, могут быть в тех областях, где противоречия наиболее незначительные. В частности, по ракетам средней и меньшей дальности, военным учениям РФ в Восточной Европе и маневрам НАТО у западных границ России.

Что касается вступления Украины в НАТО, то Джозеф Байден публично не открестится от такого намерения, иначе это будет воспринято как “пораженчество и полная сдача Украины”. Но в то же время, Киев в Альянс принимать тоже никто не будет, поскольку он не соответствует критериям вступления и некоторые страны-члены, как Венгрия, будут блокировать членство, полагает Малек Дудаков.

Чем на самом деле закончатся переговоры России с США и НАТО, узнаем через две недели. Тот факт, что они запланированы, уже является прогрессом с учетом декабрьской напряженности и постоянных обвинений Москвы в “агрессии”.