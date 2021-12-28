Вильфанд пообещал России "голубоватый" январь

28 дек. 15:11

Температура воздуха в январе почти по всей России ожидается на уровне многолетних значений на отрицательном фоне, из-за этого прогностическая карта оказалась окрашена в бледно-голубой цвет, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На всей территории страны температурный фон около нормы. Голубоватый цвет (карты - ред.) говорит о том, что прогнозируется норма, но на отрицательном фоне", - цитирует его РИА Новости.

Вильфанд уточнил, что лишь на юго-востоке Европейской части температура воздух прогреется до отметок выше многолетних значений.

Научный руководитель Гидрометцентра указал, что зима в целом ожидается неровная, то есть с перепадами температуры.