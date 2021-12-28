В Израиле могут ввести локдаун из-за невиданной волны пандемии

28 дек. 15:10

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сообщило, что в стране не исключен новый локдаун из-за новой волны коронавируса, пишет The Times of Israel.

"С начала пандемии моей целью было избегать локдауна настолько, насколько это возможно. Но я не знаю, что принесет завтрашний день. В любом случае, мы будем в очень сложной ситуации, когда речь зайдет о возможностях больниц... Мы сделаем то, что должны. Я не хочу делать никаких заявлений, потому что ситуация запутанная", - сказал Беннет.

По словам премьера, Израиль находится в нескольких шагах от небывалой "волны заражений". "Это будет ураган коронавирусных инфекций невиданных для Израиля масштабов", - подчеркнул он.

Новые карантинные правила в связи с распространением омикрона могут быть одобрены израильским правительством в ближайшее время, добавил Беннет.