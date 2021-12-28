Нетрезвый врач открыл стрельбу в больнице на Ставрополье, открыто дело

28 дек. 14:59

Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено в отношении 36-летнего мужчины, открывшего стрельбу в больнице в Светлограде, рассказали в СУ СК РФ по Ставрополью.

"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия)", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В администрации Петровского округа уточнили, что инцидент в городской больнице устроил один из врачей: будучи в нетрезвом состоянии, он пытался выяснить отношения с женой, также работающей в медучреждении.

"Бытовое происшествие, супруги, врачи оба. Муж нетрезвый пришел с оружием, в дверь выстрелил. Задержали, никто не пострадал", - пояснил он.

Губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram, уточнил, что мужчина с оружием заперся в кабинете и сделал несколько выстрелов в стены и потолок.