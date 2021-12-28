В Грузии на Новый год будут курсировать дополнительные поезда

28 дек. 14:57

Грузинская железная дорога запускает на новогодние праздники дополнительные рейсы.

Больше поездов станет курсировать по на Новый год по маршруту Тбилиси-Батуми-Тбилиси, сообщает пресс-служба ГЖД.

Дополнительные утренние поезда отправятся 28-30 декабря, а также 2, 6, 9-11 января.

В связи с распространением коронавируса, все пассажиры перед поездкой проходят термоскрининг и дезбарьеры, также следует обработать руки дезинфицирующим средством. В пути пассажиры поездов должны соблюдать масочный режим.