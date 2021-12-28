В Дербенте выбрали лучший шашлык

28 дек. 14:52

Гастрономический фестиваль "Шашлык-2021" прошел в Дербенте.

Организаторами мероприятия выступил туристический центр "Дербент-2000"" при поддержке администрации города.

В фестивале приняли участие профессиональные повара из Дагестана и Карачаево-Черкесии. Участники сражались в номинациях "Лучшее приготовление традиционного шашлыка из баранины", "Оригинальность подачи и сервировки блюд" и "Лучший тост фестиваля". Гостям была представлена культурная программа с выступлением творческих ансамблей республики. Люди высоко оценили шашлыки и плов, приготовленные на свежем воздухе, сообщает РИА Дагестан.

В номинации "Лучший тост" победу одержали представители КЧР. В номинации "Оригинальность подачи и сервировки блюд" первое место заняли работники ресторана "Хаят парк". Лучшим в номинации "Лучшее приготовление традиционного шашлыка из баранины" стало кафе "У фонтана".