Помощь ИГИЛ стоила жительнице Адыгеи 8,5 лет свободы

28 дек. 14:28

Жительницу Адыгеи Марину Мугу осудили за финансирование запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

"Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении.

Было установлено, что Мугу перевела более 90 тыс рублей, предназначенные для деятельности террористической организации.

Отмечается, что женщину обвиняли по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ ("содействие террористической организации").