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Помощь ИГИЛ стоила жительнице Адыгеи 8,5 лет свободы

Помощь ИГИЛ стоила жительнице Адыгеи 8,5 лет свободы

Жительницу Адыгеи Марину Мугу осудили за финансирование запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

"Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении.

Было установлено, что Мугу перевела более 90 тыс рублей, предназначенные для деятельности террористической организации.

Отмечается, что женщину обвиняли по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ ("содействие террористической организации").

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